DENİZLİ Ahır, yangında kül oldu Ahır, yangında kül olduDENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde çıkan yangında bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Ahır, yangında kül oldu

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde çıkan yangında bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Cumalı Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde Hatice Çetin'e ait ahırın samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dumanları gören mahalle sakinlerinin yardımıyla, ahırdaki büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Çatısında göçme yaşanan ahır, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA