Denizlerin esrarengiz yaratığı! Ağzını bedeninden katbekat daha fazla açıp, önüne geleni yutuyor
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BBC

Denizlerin esrarengiz yaratığı! Ağzını bedeninden katbekat daha fazla açıp, önüne geleni yutuyor

BBC - Haberler | Yaşam

Denizler ve okyanuslar, ilginç canlılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ağzını, bedeninden kat ve kat fazla açarak kendisinden büyük balıkları yutma özelliğine sahip "Yutucu yılan balığı" da bunlardan biri.

Denizler ve okyanuslarda gizemi çözülemeyen binlerce canlı var. Bu canlılar, sessiz sedasız biçimde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Ancak aralarından bazıları, çeşitli özellikleriyle diğerlerinden öne çıkıyor. İşte bu canlılardan biri de "Yutucu yılan balığı".

ÇENESİNİ GÖVDESİNDEN BİLE BÜYÜK AÇIYOR

Denizlerin esrarengiz yaratığı "Yutucu yılan balığı", çenesini gövdesinden bile büyük şekilde açmasıyla büyük bir güç elde ediyor. Bu sayede düşmanlarına korku salan balık, hem kendisini avlamaya çalışanları uzaklaştırıyor hem de daha büyük canlıları yutuyor.

Denizlerin esrarengiz yaratığı! Ağzını bedeninden katbekat daha fazla açıp, önüne geleni yutuyor
BBC
Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kargayı başından tutarak tek hamlede yuttu
Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kargayı başından tutarak tek hamlede yuttu
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Denizlerin esrarengiz yaratığı! Ağzını bedeninden katbekat daha fazla açıp, önüne geleni yutuyor - Haberler
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