Son dakika! DENİZE UÇAN OTOMOBİLDE 2 KİŞİ KURTULDU, SÜRÜCÜ ÖLDÜ

TEKKEKÖY, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin denize uçtuğu kazada, araç içinden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran 2 kişi kurtuldu, sürücü Gökhan Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi sahilinde meydana geldi. Gökhan Yıldırım'ın kullandığı 06 KYG 94 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu. Otomobilde yolcu olan Gizem Demir ve Murat Kertis, kendi imkanlarıyla kurtularak kıyıya çıkmayı başarırken, Gökhan Yıldırım ise direksiyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalgıçlar, otomobilde Yıldırım'ın cansız bedenine ulaştı. Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.