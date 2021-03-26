Denizde oluşan görüntünün nedeni organik kirlilik çıktı
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Denizde oluşan görüntünün nedeni organik kirlilik çıktı

İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Haberler | Güncel

Denizde oluşan görüntünün nedeni organik kirlilik çıktı Deniz maviden kahverengiye döndü Adana'nın Karataş İlçesi'nde denizde oluşan görüntünün nedeninin organik bir kirlilik olduğu tespit edildi.

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Denizde oluşan görüntünün nedeni organik kirlilik çıktı

Deniz maviden kahverengiye döndü

ADANA - Adana'nın Karataş İlçesi'nde denizde oluşan görüntünün nedeninin organik bir kirlilik olduğu tespit edildi. Drone ile görüntülenen denizin renginin maviden kahverengiye dönmüş olmasıysa dikkat çekti.

Dün, Harb-İş Sahili'nde 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, yağ tabakası izlenimi nedeniyle bugün bölgede çalışma başlatıldı ve koruma altındaki Akyatan Lagünü'ne suyun girişi engellendi.

Ancak dün denizden alınan numune Çukurova Üniversitesi'nde analiz edildi. Adana Valiliği'yse analiz sonucu açıklama yayınladı. Açıklamada, denizdeki kirliliğin organik olduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan detaylı incelemeler sonrasında denizden alınan numuneler Çukurova Üniversitesince analiz edilmiş; kirliliğe neden olan atıkların kimyasal bir atık olmadığı, plankton adı verilen deniz canlılarından kaynaklanan organik bir kirlilik olduğu tespit edilmiştir."

Öte yandan drone ile görüntülenen denizin renginin büyük bir kısmının maviden kahverengiye dönmüş olmasıysa dikkat çekti.

Denizde oluşan görüntünün nedeni organik kirlilik çıktı
Denizde oluşan görüntünün nedeni organik kirlilik çıktı
Denizde oluşan görüntünün nedeni organik kirlilik çıktı
Denizde oluşan görüntünün nedeni organik kirlilik çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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