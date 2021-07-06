Denizde kayboldu, son anları kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizde kayboldu, son anları kamerada

Denizde kayboldu, son anları kamerada
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

RİZE'nin Çayeli ilçesinde denize giren Hasan Furuncu (55) akıntıya kapılıp kayboldu.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde denize giren Hasan Furuncu (55) akıntıya kapılıp kayboldu. Ekiplerin arama çalışması başlattığı Furuncu'nun dalgalarla mücadele ettiği anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kanlıdere mevkisinde dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Hasan Furuncu, akıntıya kapıldı. Akıntıda dalgalarla bir süre mücadele eden Furuncu, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri, kaybolan Furuncu'yu arama çalışması başlattı. Furuncu'nun dalgalarla mücadele ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Denizde kayboldu, son anları kamerada
Denizde kayboldu, son anları kamerada
Denizde kayboldu, son anları kamerada
Denizde kayboldu, son anları kamerada
Denizde kayboldu, son anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Sertab Erener
Spor Diego Costa Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizde kayboldu, son anları kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 12:59:56. #1.16#

title