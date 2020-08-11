Denizde kaybolan Mertcan'ın cansız bedenine ulaşıldı SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Mertcan Yanık'ın (17) arama çalışmalarının 3'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Mertcan Yanık'ın (17) arama çalışmalarının 3'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 9 Ağustos günü öğlen saatlerinde Çarşamba ilçesi Costal Sahili'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte denize giren Mertcan Yanık, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Paniğe kapılan arkadaşları, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve itfaiye personeli, Mertcan Yanık'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekiplerin dün, gün boyu süren çalışmalarında, bir bulguya rastlanılamadı.

4 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

İlk gün hava şartları nedeniyle aramaya ara verilmesinin ardından iki gün daha süren çalışmalar sonucu, Yanık'ın cansız bedeni denize girdiği noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Çaltı mevkisinde bulundu. Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Kaynak: DHA