Denizde kaybolan iki bekçi aranıyor
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Denizde kaybolan iki bekçi aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı.

11.01.2020 23:23 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:25
Denizde kaybolan iki bekçi aranıyor

'in ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden alınamayan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı.

kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olan O.A. ve Ö.Ö. sabah saatlerinde Kulak Mahallesi Berdan Nehri'nin döküldüğü bölgeden kayıkla denize açıldı.

O.A. ve Ö.Ö'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Kayıp iki bekçi için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA

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: Denizde kaybolan iki bekçi aranıyor
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