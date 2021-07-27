Denizde kalp krizi geçiren genç öldü

Erdek ilçesi kırsal Narlı Mahallesi'nde denize giren 17 yaşındaki Emirhan Ö., iddiaya göre geçirdiği kalp krizi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Erdek ilçesi kırsal Narlı Mahallesi'nde denize giren 17 yaşındaki Emirhan Ö., iddiaya göre geçirdiği kalp krizi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesine bağlı kırsal Narlı Mahallesi'ne tatile gelen Emirhan Ö. (17) ailesi birlikte konakladıkları pansiyondan çıkarak plaja gittiler. Denize giren Emirhan Ö. denizde aniden çırpınmaya başladı. Denizde birinin çırpındığını gören kumsaldaki vatandaşlar denize girerek ulaştıkları Emirhan'ı sahile çıkardı. İlk yardım babası tarafından yapılan Emirhan Ö. olay yerine çağrılan 112 Acil Ambulansla Erdek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorlarca yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşama tutunamadı. Denizde kalp krizi geçirdiği tahmin edilen talihsiz gencin naaşı ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı