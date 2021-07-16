Denizde ferrari ile 10 dakikalık tur 100 avro
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Denizde ferrari ile 10 dakikalık tur 100 avro

Denizde ferrari ile 10 dakikalık tur 100 avro
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova beldesinde denizde Ferrari ile gezenleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyorlar.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova beldesinde denizde Ferrari ile gezenleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyorlar. Denizde Ferrari turunun 10 dakikası ise dudak uçuklatıyor. 10 dakika boyunca denizde Ferrari ile gezmek isteyenler 100 avro ücret ödüyor.

Antalya'da su sporları sınır tanımıyor. Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 50'sine yakını tekrar müşteri olması nedeniyle animasyonlar gibi su sporları da değişikliğe uğramak zorunda kalıyor. Su sporlarına daha fazla müşteri çekmek isteyen işletmeler her yıl yeni bir aktivite uygulamaya koyuyorlar. Tekirova'da bulunan bir otelde bulunan su sporları işletmecisi Ferrari arabanın birebir örneğini yaptı. İçinde jet ski motoru bulunan Ferrari görünümlü motor denizde giderken bir aracın deniz üstünde gittiği görünümü veriyor.

Yerli ve yabancı turistler Ferrari ile denizde gezmek için 10 dakikalığına 100 avro ödüyorlar. Araçla denizde tur atan turistler bol bol fotoğraf ve görüntü çekerek bu ilginç anın tadını çıkarıyorlar. - ANTALYA

Denizde ferrari ile 10 dakikalık tur 100 avro
Denizde ferrari ile 10 dakikalık tur 100 avro

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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