Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Bodrum tatilinde aşka geldi. Birlikte denize giren çift, bir ara öpüşürken yakalandı.
05.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:25
ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde başrol oynayan Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Bodrum'da tatil yapıyor. Akınözü, sevgilisiyle denizde romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı
ÖPMELERE DOYAMADI
Habertürk'te yer alan habere göre: Gün boyu arkadaşlarıyla sohbet eden çift, akşamüzeri serinlemek için denize girdi. Denizde sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ı öpmelere doyamayan oyuncu, meraklı bakışlara aldırmadan sevgilisinin dudaklarına yapıştı.
Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu, denizden çıktıktan sonra sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.