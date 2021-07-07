Denizde akıntıya kapılan Ömer, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizde akıntıya kapılan Ömer, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Denizde akıntıya kapılan Ömer, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren - Haberler | Güncel

ORDU'nun Ünye ilçesinde, akıntıya kapılan ve Su Kazalarını Engelleme Merkezi ekiplerince boğulmak üzereyken denizden çıkarılan Ömer Mustafa Çoban (15), 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, akıntıya kapılan ve Su Kazalarını Engelleme Merkezi ekiplerince boğulmak üzereyken denizden çıkarılan Ömer Mustafa Çoban (15), 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. 

Olay, 1 Temmuz'da ilçenin Atatürk Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için 3 arkadaşıyla birlikte denize giren Ömer Mustafa Çoban, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Arkadaşları, akıntıya kapılarak, gözden kaybolan Ömer'e ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi'ne bağlı ekipler, Çoban'ı boğulmak üzereyken sudan çıkardı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Çoban, buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ömer Mustafa Çoban, 7 günlük yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.


Denizde akıntıya kapılan Ömer, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren

Gündemde aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar var: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler
Gündemde aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar var: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Zeki Müren Ebru Gündeş Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Rıza Çalımbay Younes Belhanda Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizde akıntıya kapılan Ömer, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:35:27. #1.14#

title