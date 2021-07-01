Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yılı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yılı nedeniyle deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yılı nedeniyle deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Fatsa Liman Başkanlığı organizesinde gerçekleşen program kapsamında, bir yatla Fatsa açıklarına giden protokol mensupları, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktılar. Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, törende yaptığı açıklamada, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, bütün denizcilerimiz için özel bir gün. Kabotaj haklarımızı kazandığımız gün. Dolayısıyla bunu her yıl kutluyoruz. Pandemiden dolayı bu sene yarışmalarımız yok. Şehitlerimiz için çelengimizi bıraktık. Kutlamalarımız çelenk bırakma ile kısıtlı oldu. İnşallah önümüzdeki yıl her yıl yaptığımız gibi kutlamalarımıza devam ederiz. Bu vesile ile tüm deniz şehitlerimize ve gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz. İnşallah salgın belasından kurtulup, önümüzdeki bayramlarda çok daha güzel kutlamalar yaparız" dedi.

Programa ayrıca, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Cumhuriyet Savcısı Nusret Atacan, İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutçu, Liman Başkanı Hüseyin Şenel, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mehmet Latif Bayram ve ilgililer katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı