Deniz Üstü Köpürür sözleri! Deniz Üstü Köpürür şarkı ve Türkü sözleri nelerdir?
Doğa İçin Çal 12. bölümünde Deniz Üstü Köpürür ve Kağızman Türküleri söylendi. Bunun ardından izleyiciler, Deniz Üstü Köpürür sözleri nelerdir merak etti. Deniz Üstü Köpürür tüm sözlerine habeirmizden ulaşabilirsiniz.
Deniz Üstü Köpürür sözleri yazımızda.
DENİZ ÜSTÜ KÖPÜRÜR SÖZLERİ
Deniz üstü köpürür
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Kayığa da binsem götürür
Hey canım hey
*****
Benim de şu cihana gelişim
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Bir güzelden ötürü
Hey canım hey
*****
Deniz üstü yelkenden
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Ecel geldi erkenden hey canım hey
*****
Denizin ortasında
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Mum yanar sofrasında
Hey canım hey
*****
Karıncanın katarı
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Yüreğim de yatarı
Hey canım hey
*****
Benim de bu cihandan gidişim
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Memleket sevdasından
Hey canım hey
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