Deniz Üstü Köpürür sözleri! Deniz Üstü Köpürür şarkı ve Türkü sözleri nelerdir? - Haberler
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Deniz Üstü Köpürür sözleri! Deniz Üstü Köpürür şarkı ve Türkü sözleri nelerdir?

Deniz Üstü Köpürür sözleri! Deniz Üstü Köpürür şarkı ve Türkü sözleri nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Doğa İçin Çal 12. bölümünde Deniz Üstü Köpürür ve Kağızman Türküleri söylendi. Bunun ardından izleyiciler, Deniz Üstü Köpürür sözleri nelerdir merak etti. Deniz Üstü Köpürür tüm sözlerine habeirmizden ulaşabilirsiniz.

Deniz Üstü Köpürür sözleri yazımızda.

DENİZ ÜSTÜ KÖPÜRÜR SÖZLERİ

Deniz üstü köpürür

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Kayığa da binsem götürür

Hey canım hey

*****

Benim de şu cihana gelişim

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Bir güzelden ötürü

Hey canım hey

*****

Deniz üstü yelkenden

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Ecel geldi erkenden hey canım hey

*****

Denizin ortasında

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Mum yanar sofrasında

Hey canım hey

*****

Karıncanın katarı

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Yüreğim de yatarı

Hey canım hey

*****

Benim de bu cihandan gidişim

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Memleket sevdasından

Hey canım hey

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