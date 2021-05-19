Deniz Selin Ünlüdağ kimdir? Deniz Selin Ünlüdağ kaç yaşında, nereli? Deniz Selin Ünlüdağ biyografisi!

2017'de 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kadın millî takımı ile altın madalya kazanan ve Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Deniz Selin Ünlüdağ kimdir? Türk eskrimci olan Deniz Selin Ünlüdağ kaç yaşında, nereli? Deniz Selin Ünlüdağ mesleği nedir? Deniz Selin Ünlüdağ hayatı ve biyografisi nedir?

2017'de 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kadın millî takımı ile altın madalya kazanan ve Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Deniz Selin Ünlüdağ kimdir? Türk eskrimci olan Deniz Selin Ünlüdağ kaç yaşında, nereli? Deniz Selin Ünlüdağ mesleği nedir? Deniz Selin Ünlüdağ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DENİZ SELİN ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Deniz Selin Ünlüdağ (d. 19 Nisan 2001), Türk eskrimcidir.

2017'de 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kadın millî takımı ile altın madalya kazandı. 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusudur.