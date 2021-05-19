Deniz Selin Ünlüdağ kimdir? Deniz Selin Ünlüdağ kaç yaşında, nereli? Deniz Selin Ünlüdağ biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deniz Selin Ünlüdağ kimdir? Deniz Selin Ünlüdağ kaç yaşında, nereli? Deniz Selin Ünlüdağ biyografisi!

Deniz Selin Ünlüdağ kimdir? Deniz Selin Ünlüdağ kaç yaşında, nereli? Deniz Selin Ünlüdağ biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

2017'de 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kadın millî takımı ile altın madalya kazanan ve Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Deniz Selin Ünlüdağ kimdir? Türk eskrimci olan Deniz Selin Ünlüdağ kaç yaşında, nereli? Deniz Selin Ünlüdağ mesleği nedir? Deniz Selin Ünlüdağ hayatı ve biyografisi nedir?

2017'de 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kadın millî takımı ile altın madalya kazanan ve Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Deniz Selin Ünlüdağ kimdir? Türk eskrimci olan Deniz Selin Ünlüdağ kaç yaşında, nereli? Deniz Selin Ünlüdağ mesleği nedir? Deniz Selin Ünlüdağ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DENİZ SELİN ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Deniz Selin Ünlüdağ (d. 19 Nisan 2001), Türk eskrimcidir.

2017'de 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kadın millî takımı ile altın madalya kazandı. 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusudur.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Antonio Guterres
Magazin Beren Saat Ben Affleck Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Cenk Tosun Burak Yılmaz Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Deniz Selin Ünlüdağ kimdir? Deniz Selin Ünlüdağ kaç yaşında, nereli? Deniz Selin Ünlüdağ biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 12:22:40. #1.14#

title