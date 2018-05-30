Deniz Seki Kendisine Hakkını Helal Etmeyen Faruk Salman'a Hakkını Helal Etti
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, eski nişanlısı Faruk Salman'ın "Kendisine hakkımı helal etmiyorum" sözlerine "Ben herkese hakkımı helal ediyorum" diyerek karşılık verdi.
Deniz Seki'nin eski nişanlısı Faruk Salman, verdiği röportajda Seki hakkında, "Emeğim, hakkım her şeyim zehir zıkkım olsun başka ne söyleyebilirim? Kalbimde bitmişti çok içten söylüyorum ki Allah'ım beni ondan kurtarmış" demişti. Konu hakkında konuşan Deniz Seki ise "Herkese hakkım helal" dedi.
ADINI DUYUNCA ÖKSÜRÜK TUTTU
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Deniz Seki, eski nişanlısı Faruk Salman'ın adını duyunca öksürmeye başlayarak "Bakın öksürük tuttu" dedi. "Eski nişanlınız size hakkını helal etmiyormuş" sözlerini hatırlatan muhabirlere "Ben herkese hakkımı helal ediyorum" diye karşılık verdi. Seki, soruların ardı arkası kesilmeyince hızlıca aracına binerek uzaklaştı.
YORUMLAR (11)
-
Bayhan'da size hakkını hell etmiyor !!!Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Oysa ben bu kadına çok üzülmüştüm ,şimdiyse acıyorum....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
LAN OĞLUM SEN BU UYUŞTURUCUDAN KURTULDUĞUNA SEVİNSENE MALCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
yaptığından utanmadan hala medya maymunluğu yapıyor utanmaz uyuşturucu kullanmak çok matah bir şeymiş gibi. . .Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
Malın önde gideni dışarı çıkana kadar sevgilisini kullandı hem maddi hemde manevi adam sabırla bekledi adamın Şerefiyle gururuyla oynadı ben olsam tut iki tane tinerci tanınmayacak hale getir bu kadar basit kafanı yormaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır