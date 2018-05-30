Deniz Seki Kendisine Hakkını Helal Etmeyen Faruk Salman'a Hakkını Helal Etti

Deniz Seki'nin eski nişanlısı Faruk Salman, verdiği röportajda Seki hakkında, "Emeğim, hakkım her şeyim zehir zıkkım olsun başka ne söyleyebilirim? Kalbimde bitmişti çok içten söylüyorum ki Allah'ım beni ondan kurtarmış" demişti. Konu hakkında konuşan Deniz Seki ise "Herkese hakkım helal" dedi.

ADINI DUYUNCA ÖKSÜRÜK TUTTU

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Deniz Seki, eski nişanlısı Faruk Salman'ın adını duyunca öksürmeye başlayarak "Bakın öksürük tuttu" dedi. "Eski nişanlınız size hakkını helal etmiyormuş" sözlerini hatırlatan muhabirlere "Ben herkese hakkımı helal ediyorum" diye karşılık verdi. Seki, soruların ardı arkası kesilmeyince hızlıca aracına binerek uzaklaştı.