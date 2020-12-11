DENİZ SEKİ KAYAHAN'IN HANGİ ŞARKISINI SESLENDİRECEK?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DENİZ SEKİ KAYAHAN'IN HANGİ ŞARKISINI SESLENDİRECEK?

11.12.2020 23:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:14
DENİZ SEKİ KAYAHAN'IN HANGİ ŞARKISINI SESLENDİRECEK?

Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' parçasını söylediği için sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, Kayahan'ın 'Kar Taneleri' söyleyeceğini açıkladı

'İbo Show' programında Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' parçasını söylediği için sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, sürpriz projesini açıkladı. Bodrum'da İskender Paydaş'la buluşan şarkıcı, Kayahan'ın fenomen eseri 'Kar Taneleri'ni seslendireceğini söyledi. Instagram'dan Paydaş'la fotoğrafını paylaşan Seki, "Bodrum'a asıl gelişimizi açıklıyorum. Sevgili İskender Paydaş'la 'Zamansız Şarkılar 3' albümü için bir araya geldik ve duayen isim Kayahan'ın 'Kar Taneleri' şarkısını bu sefer benden dinleyeceksiniz. Biz şimdiden çok heyecanlıyız" diye yazdı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

İlgili Haberler

Kısa süreli küslük yaşayan Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı
Kısa süreli küslük yaşayan Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı
Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü
Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü
Özlem Tokaslan türkü seslendirdi
Özlem Tokaslan türkü seslendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Gonca Vuslateri
Spor Neymar Falcao Erol Bulut Şenol Güneş Kylian Mbappe
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DENİZ SEKİ KAYAHAN'IN HANGİ ŞARKISINI SESLENDİRECEK? - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 23:16:49. #1.14#
title