DENİZ SEKİ KAYAHAN'IN HANGİ ŞARKISINI SESLENDİRECEK?

'İbo Show' programında Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' parçasını söylediği için sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, sürpriz projesini açıkladı. Bodrum'da İskender Paydaş'la buluşan şarkıcı, Kayahan'ın fenomen eseri 'Kar Taneleri'ni seslendireceğini söyledi. Instagram'dan Paydaş'la fotoğrafını paylaşan Seki, "Bodrum'a asıl gelişimizi açıklıyorum. Sevgili İskender Paydaş'la 'Zamansız Şarkılar 3' albümü için bir araya geldik ve duayen isim Kayahan'ın 'Kar Taneleri' şarkısını bu sefer benden dinleyeceksiniz. Biz şimdiden çok heyecanlıyız" diye yazdı.& ;

Kaynak: Snob Magazin