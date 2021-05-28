Deniz Seki ile Demet Akalın arasında buzlar eridi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Deniz Seki ile Demet Akalın arasında buzlar eridi

Deniz Seki ile Demet Akalın arasında buzlar eridi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Deniz Seki, geçtiğimiz aylarda kendisine 'detone' diyen Çağla'yı programında ağırladığı için küstüğü Demet Akalın'a buzları eriterek, programa katılacağını açıkladı. İşte detaylar...

Deniz Seki, geçtiğimiz aylarda kendisine 'detone' diyen Çağla'yı programında ağırladığı için küstüğü Demet Akalın'a buzları eritti. İkili sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmıştı. Seki, Demet Akalın ile Alişan'ın sunduğu programın sezon finaline katılacağını açıkladı. Instagram'dan açıklama yapan şarkıcı, "Açılışta benle kapanışta... Yarın Demet Akalın ve Alişan'ın programının finalinde çok güzel sürprizlerle canlı yayında olacağız hepinizi bekliyoruz" diye yazdı. Seki ve Akalın, daha sonra barıştıklarını söylemişti.

Deniz Seki ile Demet Akalın arasında buzlar eridi

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Adnan Menderes Antony Blinken İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Ebru Gündeş İlker Kaleli
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Deniz Seki ile Demet Akalın arasında buzlar eridi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 00:52:07. #1.13#

title