Deniz Seki fit görünümüyle genç kızlara taş çıkarttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Deniz Seki fit görünümüyle genç kızlara taş çıkarttı

12.02.2021 18:00 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:52
Deniz Seki fit görünümüyle genç kızlara taş çıkarttı

Kilolarıyla uzun yıllar başı dertte olan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü. Yaklaşık 2,5 aylık bir kamp sonrası 20 kilo veren 50 yaşındaki Seki, fit görünümüyle genç kızlara taş çıkarttı.

Kilolarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinen Deniz Seki'nin eski halinden eser kalmadı. Ünlü sanatçı, 2018 yılında olduğu mide ameliyatı sonrası geri aldığı kiloları verdi.

SAHNEYE İLK ÇIKTIĞI GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Ünlü diyetisyen Şeyda Coşkun ile kampa giren Seki, yaklaşık 2,5 buçuk ay sonunda fit bir görünüme sahip oldu. 50 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı fit fotoğraflarıyla genç kızlara taş çıkarttı. Kamp sürecinde sıkı bir beslenme ve spor programı uygulayan Seki, sahneye ilk çıktığı yıllardaki görünümüne kavuştu.

20 KİLO VEREREK 36 BEDENE DÜŞTÜ

Kamp sonrası 20 kilo vererek 36 bedene düşen ünlü sanatçı, sosyal medyasından kardeşinin doğum gününü kutladığı paylaşımıyla vücudunu sergiledi. Seki, paylaşımına, "Serkanım, en küçüğüm, kardeşim. O tuttuğumuz ellerimiz hiçbir zaman ayrılmasın. Biz birlikte olduktan sonra isteyip de yapamadığımız hiçbir şey yok. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun iyi ki varsın" notunu ekledi.

Deniz Seki fit görünümüyle genç kızlara taş çıkarttı
Deniz Seki fit görünümüyle genç kızlara taş çıkarttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Merve Dizdar Burcu Biricik Bülent Serttaş
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Çeşme İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Deniz Seki fit görünümüyle genç kızlara taş çıkarttı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 18:53:54. #1.14#
title