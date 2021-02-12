Deniz Seki fit görünümüyle genç kızlara taş çıkarttı

Kilolarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinen Deniz Seki'nin eski halinden eser kalmadı. Ünlü sanatçı, 2018 yılında olduğu mide ameliyatı sonrası geri aldığı kiloları verdi.

SAHNEYE İLK ÇIKTIĞI GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Ünlü diyetisyen Şeyda Coşkun ile kampa giren Seki, yaklaşık 2,5 buçuk ay sonunda fit bir görünüme sahip oldu. 50 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı fit fotoğraflarıyla genç kızlara taş çıkarttı. Kamp sürecinde sıkı bir beslenme ve spor programı uygulayan Seki, sahneye ilk çıktığı yıllardaki görünümüne kavuştu.

20 KİLO VEREREK 36 BEDENE DÜŞTÜ

Kamp sonrası 20 kilo vererek 36 bedene düşen ünlü sanatçı, sosyal medyasından kardeşinin doğum gününü kutladığı paylaşımıyla vücudunu sergiledi. Seki, paylaşımına, "Serkanım, en küçüğüm, kardeşim. O tuttuğumuz ellerimiz hiçbir zaman ayrılmasın. Biz birlikte olduktan sonra isteyip de yapamadığımız hiçbir şey yok. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun iyi ki varsın" notunu ekledi.