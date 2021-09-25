Deniz salyası, ilkbaharda yine olabilir
Uzmanlar uyardı.
MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Uzmanlar uyardı.. Deniz salyası tehdidi ilkbaharda yine gelebilir..
Son 200 yılda Adriyatik Denizi'nde sıkça karşılaşılan deniz salyası,
geçtiğimiz aylarda Ege ve Marmara Denizi'nde de büyük tehlike oluşturup, yayılmıştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da harekete geçmesi üzerine denizlerde büyük çaplı bir temizlik operasyonu yapıldıktan sonra, mevsimsel etkilerle birlikte müsilaj ortadan kaybolmuştu.
Yapılan çalışmalarda çeşitli uydu verileri kullanılarak Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki deniz suyu sıcaklığı incelendi.
Uzmanlar deniz salyası tehdidinin ilkbaharla birlikte yeniden görülebileceği konusunda uyardı.
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