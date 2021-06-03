Deniz salyası ağları duman etti
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Deniz salyası ağları duman etti

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Haberler | Güncel

- Deniz salyası ağları duman etti Balık tutabilmek umuduyla açıldıkları denizde ağları perişan oldu Salyayla kaplanan ağları temizlemeleri 3 gün sürecek Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balık tutmak umuduyla denize açılarak ağ atan balıkçılar, deniz salyası ile kaplanarak kullanılmaz hale gelen...

- Deniz salyası ağları duman etti

Balık tutabilmek umuduyla açıldıkları denizde ağları perişan oldu

Salyayla kaplanan ağları temizlemeleri 3 gün sürecek

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balık tutmak umuduyla denize açılarak ağ atan balıkçılar, deniz salyası ile kaplanarak kullanılmaz hale gelen boş ağları ile limana geri dönmek zorunda kaldı.

Bir süredir Marmara denizini adeta esareti altına alan deniz salyası, balıkçıların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balık tutabilmek umuduyla denize açılarak ağ atan Eskihisar-Gebze Su Ürünleri Kooperatifi üyesi olan balıkçıklar, adeta hüsrana uğradı. Attıkları ağların ağırlaştığını fark eden balıkçılar, ağları geri topladıklarında ağırlığın sebebinin sadece deniz salyası olduğunu fark etti. Ağları yeniden temizlemelerinin yaklaşık 3 günlerini alacaklarını söyleyen balıkçılar, "Bu deniz salyası ağları duman etti, bizi duman etti, balıkçılığı bitirme noktasına getirdi" diyerek sorunun çözümü konusunda yardım istediler.

"Deniz salyası, ağları duman etti"

Epeydir ağ atamadıklarını söyleyen Eskihisar-Gebze Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçı Turgay Özcan, "Her taraf deniz salyası. Balık takılmıyor ağlara. Denizin üstü de pis dibi de pis. Bu deniz salyası, ağları duman etti, bizi duman etti, balıkçılığı bitirme noktasına getirdi. Hiç balık yok, ağları atıyoruz, ağların gözleri kapanıyor, balık vurmuyor. Bu ağları temizlemek 3-4 günümüzü alacak. Kuruyacak ondan sonra temizleyeceğiz. Devletimizden yardım bekliyoruz. Balıkçılık bitme noktasına geldi" dedi.

"Marmara'nın durumu ne olacak?"

Deniz salyasının 4 aydır başlarına bela olduğunu kaydeden Eskihisar-Gebze Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçı Serdar Türedi ise, "Ağ atamıyoruz, ağlar çamur içinde, balık ölümleri var. Bizden ziyade Marmara'nın durumu ne olacak? Bizim isteğimiz yetkililerin buna bir an önce çözüm bulması. Nasıl temizlenecek? Gerekirse biz de yardım edelim. Başka bir isteğimiz yok" diye konuştu.

Deniz salyası ağları duman etti
Deniz salyası ağları duman etti
Deniz salyası ağları duman etti
Deniz salyası ağları duman etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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