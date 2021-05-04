Deniz Pişkin, parklarda oturan vatandaşları uyardı
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Deniz Pişkin, parklarda oturan vatandaşları uyardı

Deniz Pişkin, parklarda oturan vatandaşları uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tosya'da sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs denetimlerine katılan Kaymakamı Deniz Pişkin'in vatandaşları uyararak, "Her türlü fedakarlığı yapan yüzde 90'nın hakkının, sorumsuzca davranan yüzde 10'luk kesim tarafından heba edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Tosya'da sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs denetimlerine katılan Kaymakamı Deniz Pişkin'in vatandaşları uyararak, "Her türlü fedakarlığı yapan yüzde 90'nın hakkının, sorumsuzca davranan yüzde 10'luk kesim tarafından heba edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe merkezinde denetimlerde bulundu. Sokak, cadde ve parklarda dolaşan vatandaşların yanına giderek uyarılarda bulunan Kaymakam Pişkin, vatandaşların tedbirlere uymalarını istedi. Denetimlerde vatandaşları uyaran Kaymakam Pişkin, "Çarşı merkezini herhalde haftanın ilk günü olmasından kaynaklı biraz fazla kalabalık görünce, aracımı durdurarak vatandaşlara gerekli uyarıları bizzat yaptım. Kurallara harfiyen uyarak her türlü fedakarlığı yapan yüzde 90'nın hakkının sorumsuzca davranan yüzde 10'luk kesim tarafından heba edilmesine izin vermeyeceğiz. Birbirimize karşı sorumlu olduğumuzu unutmayalım" dedi. - KASTAMONU

Deniz Pişkin, parklarda oturan vatandaşları uyardı
Deniz Pişkin, parklarda oturan vatandaşları uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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