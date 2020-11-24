Deniz Mahsullü Ravioli nasıl yapılır? 24 Kasım Masterchef yemekleri! Deniz Mahsullü Ravioli tarifi, malzemeleri püf noktası | Farklı makarna çeşitleri

24 Kasım Masterchef yemeklerinde makarna tarifleri yapılıyor. Büyük ödül için yarışmacılar pek çok tarif yapıyor ve işler gittikçe zorlaşıyor. Deniz Mahsullü Ravioli nasıl yapılır? 24 Kasım Masterchef yemekleri! Deniz Mahsullü Ravioli tarifi, malzemeleri püf noktası | Farklı makarna çeşitleri nelerdir?

MasterChef 2020'de heyecan dolu bir ödül oyunu daha geride kaldı ve yarışmanın sıkı takipçileri bu akşam MasterChef 2020'de yapılan Deniz Mahsullü Ravioli'nin nasıl yapıldığını sorgulamaya başladı. Deniz Mahsullü Ravioli tarifini, malzemelerini, püf noktalarını sizler için derledik! Deniz Mahsullü Ravioli sizlerle…

DENİZ MAHSULLÜ RAVİOLİ TARİFİ MALZEMELERİ

Ravioli hamuru için:

2 su bardağı un

6 adet yumurta

200 gram irmik unu

1/2 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

1 adet kuru soğan

300 gram kıyma

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

Deniz mahsulleri için:

100 gr ahtapot

100 gr midye içi

100 gr kalamar

2 Arnavut biberi

Tereyağı

50 gr mantar

1 diş sarımsak

Çeyrek demet fesleğen

1 domates

2 yemek kaşığı krema

DENIZ MAHSULLÜ RAVİOLİ NASIL YAPILIR?

Deniz mahsulleri için; Biberleri doğrayıp tereyağında kavurun. Ahtapot, karides ve kalamarı ilave edin.

Mantarları ve kabuğunu soyup doğradığınız domatesi, sarımsağı ekleyip karıştırın. Ocağı kapatın.

Ravioli hamuru için; Un, irmik unu ve tuzu bir kabın içerisinde karıştırın. İçine yumurtaları tek tek ekleyerek yoğurun.

Hazırladığınız hamuru streç film ile sararak 20 dakika dinlendirin.

İç harcı için; Kıyma, küp küp doğranmış soğan, karabiber ve tuzu bir kabın içinde yoğurun.

Dinlenen hamuru küçük bezelere ayırın ve unlanmış mutfak tezgahında kare şeklinde açın.

Hamurun orta kısmına kıymalı harçtan ilave edin ve hamurun kenarlarını ıslatın.

Üzerini diğer kare hamur ile örtün veya hamuru çapraz bir şekilde ikiye katlayın.

Hazırladığınız ravioliyi tencerede yumuşayana kadar haşlayın. Ardından suyunu süzün.

DENİZ MAHSULLÜ RAVİOLİ PÜF NOKTASI

Ravioliye kremayı ilave edin. Hazırladığınız deniz mahsullü garnitürü de ilave edip harmanlayıp servis tabağına alın. Üzerine fesleğen yaprakları ekleyerek servis edin.