Deniz kıyılarının doldurulmasına AYM "dur" dedi

Hükümetin, kıyıların doldurulup çevresinin değiştirilebilmesiyle ilgili çıkardığı yasa, CHP'nin başvurusuyla AYM tarafından iptal edildi.

Hükümet ocak ayında çıkardığı "torba yasa" ile Kıyı Yasası'na madde ve krokiler ekledi.Kıyı Yasası'na eklenen maddelere göre; Çandarlı limanı, Rize İyidere Lojistik Merkez Limanı, Rize dolgu alanı ile Bitlis Ahlat'ta Van Gölü kıyısına yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için Yasa'daki kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümlerin uygulanmamasına karar verildi.Bu yasa ile aralarında köşkün de bulunduğu yapılar için kıyılar doldurulabilecek, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılabilecek, kum, çakıl alınabilecekti.

CHP, AYM'YE TAŞIDI

Ancak CHP,düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurdu. AYM kararında anayasanın 2. maddesinde belirtilen hukuk devletinin, "eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarını saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuki güvenliği sağlayan, anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuk kurallarıyla kendini bağlı sayan ve yargı denetimine açık olan devlet" olduğuna dikkat çekti.

KIYILAR DEVLETİN TASARRUFUNDA OLSA DA İSTİSNA TUTULAMAZ

AYM ayrıca, kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olmasının, buraların özel mülkiyete konu olamayacağı ve doğasına uygun olarak herkesin ortak kullanımına açık bulunmaları gerektiği anlamına geldiğini vurgulayarak," Devletin gözetim ve denetim görevini yerine getirmesini sağlayacak kurallara yer verilmeksizin belirli alanlardaki yapılaşmaların Kıyı Kanunu'ndaki sınırlamalardan istisna tutulması, aynı zamanda hukuki belirsizliğe de yol açmaktadır. Söz konusu belirsizliğin ortadan kaldırılması, devletin gözetim ve denetim yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için yasaya ekli kroki ve listelerde gösterilen alanlarda anayasada öngörülen ilkelere uygun yasal düzenleme yapılması zorunludur. Bu zorunluluğun gereğini yerine getirmeyen kurallar anayasanın 2. maddesiyle bağdaşmamaktadır" diye karar aldı. Karar oy çokluğuyla alındı. 4 üye muhalif kaldı. Mahkeme yürürlüğün durdurulması talebini ise reddetti.

AYM, SİVRİADA İÇİN DE KARAR VERDİ

Hükümet 2013 yılında çıkardığı bir başka yasayla da Sivriada'da yapılacak inşaatları Kıyı Yasası dahil bütün mevzuatta yer alan kısıtlamaların dışına çıkarmıştı. Danıştay 6. Dairesi, Sivriada'da yapılacak olan planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemelerin Kıyı Yasası hükümelerine ve diğer mevuatta yer alan kısıtlamalara tabi olmayacağına ilişkin yasa değişikliğini AYM'ye taşıdı. AYM, Sivriada'da kıyıların hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan doldurulmasına, kazılmasına, istenildiği gibi değiştirilmesine olanak sağlayan yasa maddesini anayasaya aykırı bularak iptal etti.