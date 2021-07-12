Deniz kaplumbağaları Didim plajlarına 2. kez yumurta bıraktı

Geçtiğimiz günlerde Didim'deki bir plaja yumurtalarını bırakan Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının ardından bir hafta sonra başka bir deniz kaplumbağası aynı plaja yumurtalarını bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde Didim'deki bir plaja yumurtalarını bırakan Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının ardından bir hafta sonra başka bir deniz kaplumbağası aynı plaja yumurtalarını bıraktı.

Didim'de Parlamenterler sitesi plajına gelen Caretta caretta deniz kaplumbağası yumurtalarını bırakarak bölgeden ayrılmıştı. Kaplumbağayı fark eden site sakinleri durumu EKODOSD'a bildrmişti. EKODOSD yöneticileri ile site sakinleri yumurtalarını yerini tespit edip, bölge koruma altına alınmıştı. 1 haftalık aranın ardından aynı plaja gelen bir başka Deniz kaplumbağası ise plaja yumurtalarını bırakarak ayrıldı. Site sakinlerinden sahilde gezintiye çıkan Ayşegül Yıldırım tarafından durumun fark edilmesi sonrası EKODOSD'a haber verildi.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, EKODOSD işbirliğiyle Parlamenterler sitesine gidilerek yuva yerinde yumurtaların varlığı tespit edildi. Kapatılan yuvanın etrafı çevrilerek tanıtım ve bilgilendirme tabelaları asıldı. Başta site yönetimi olmak üzere, Parlamenterler sakinleri 2. Kaplumbağanın yuva yapmasından son derece mutlu olduklarını ifade ederek, deniz kaplumbağalarının kendi kumsallarına yuva yapmasına sitede bulunan çocukları çok sevindirdiğini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı