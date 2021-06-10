Deniz Işın kim? Deniz Işın kaç yaşında, nereli?
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Deniz Işın kim? Deniz Işın kaç yaşında, nereli?

Deniz Işın kim? Deniz Işın kaç yaşında, nereli?
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Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan başarılı oyuncu Deniz Işın kim? Deniz Işın kaç yaşında, nereli? Deniz Işın sevgilisi kim? Deniz Işın dizi detayları haberimizde yer almaktadır.

Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan başarılı oyuncu Deniz Işın kim? Deniz Işın kaç yaşında, nereli? Deniz Işın sevgilisi kim? Deniz Işın dizi detayları haberimizde yer almaktadır.

DENİZ IŞIN KİM?

Deniz Işın, 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun oldu. Halen yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Instagram ve Scorp gibi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandığı videolarda yaptığı taklitler ile dikkatleri üzerine çeken Deniz Işın, ilk oyunculuk deneyimini FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde canlandırdığı Merve karakteri ile yaşadı. Son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde rol aldı.

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