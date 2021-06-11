Deniz Gezmiş'in hiç bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı

68 kuşağının sembol isimlerinden olan ve 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş'in daha önce hiç bilinmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı. Gezmiş'in akrabası tarafından paylaşılan fotoğraf, çıkarıldığı mahkemenin ilk duruşmasında çekilmiş.