Deniz Gezmiş'in hiç bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
68 kuşağının sembol isimlerinden olan ve 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş'in daha önce hiç bilinmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı. Gezmiş'in akrabası tarafından paylaşılan fotoğraf, çıkarıldığı mahkemenin ilk duruşmasında çekilmiş.
1968 devrimci gençlik hareketinin öncü isimlerinden olan Deniz Gezmiş'in hiç yayınlanmamış bir fotoğrafı ortaya çıktı. Deniz Gezmiş'in akrabası Enver Gezmiş, mahkeme salonundan bir fotoğraf paylaştı.
İLK DURUŞMASINDA ÇEKİLMİŞ
Enver Gezmiş'in paylaştığı fotoğrafta "Bu fotoğraf 50 yıl boyunca bir kenarda kalmış, herkesin görebilmesi için düzenleyip yayınlamak istedim. Fotoğraf 12 Nisan 1971 tarihinde, Deniz Gezmiş'in çıkarıldığı mahkemenin ilk duruşmasında Ergin Konuksever tarafından çekilmiş" notu yer aldı.
İşte sosyal medyada paylaşılan o kare: