DENİZ ERHAN MURATHANOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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DENİZ ERHAN MURATHANOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hayatını kaybeden eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu'nun cenazesi ailesi ve yakınları tarafından Kozlu Gasilhanesi'nden alınarak Topkapı Mezarlığı'na götürüldü. Burada cenaze namazı kılınmasının ardından Deniz Erhan Murathanoğlu, ailesi ve sevdikleri tarafından toprağa verildi. Deniz Erhan Murathanoğlu, uzun bir aradan sonra en son 2009 senesinde yardım amacıyla podyuma çıkmıştı.

DENİZ ERHAN MURATHANOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
DENİZ ERHAN MURATHANOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
DENİZ ERHAN MURATHANOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
DENİZ ERHAN MURATHANOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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