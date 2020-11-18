Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş hayatı ve biyografisi! Deniz Can Aktaş kaç yaşında, nereli?
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Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş hayatı ve biyografisi! Deniz Can Aktaş kaç yaşında, nereli?

18.11.2020 14:43 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:47
Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş hayatı ve biyografisi! Deniz Can Aktaş kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Deniz Can Aktaş, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Deniz Can Aktaş hakkında merak edilenler. Deniz Can Aktaş hayatı ve biyografisi. Deniz Can Aktaş kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Deniz Can Aktaş merak konusu oldu. İşte Deniz Can Aktaş hakkında merak edilen Deniz Can Aktaş kimdir, Deniz Can Aktaş hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş (d. 14 Eylül 1992, İstanbul), Türk oyuncudur.

Doğum tarihi: 28 Temmuz 1993

Kaç yaşında: 27yaşında

Nereli: İstanbul

Eğitim: Piri Reis Üniversitesi

FİLMOGRAFİSİ

2015 Tatlı Küçük Yalancılar Seçkin

2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır Burak

2017 Nerdesin Birader Ali

2018 Avlu Alp Öztürk

2019 Aşk Ağlatır Yusuf Eren

2020 Menajerimi Ara Barış Havas

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