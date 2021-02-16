Deniz Çakır Masumiyet dizisinin setinde karavan krizi çıkardı
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Deniz Çakır Masumiyet dizisinin setinde karavan krizi çıkardı

16.02.2021 18:56 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:29

Masumiyet dizisi ile izleyici karşısına çıkacak olan Deniz Çakır, set ekibinde krize neden oldu. Karavanını beğenmeyen Çakır, rol arkadaşlarının aracına yerleştirilince sette karavan gerginliği patlak verdi.

Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un başrollerini paylaşacağı Masumiyet dizisi, yakın bir zamanda izleyici ile buluşacak. Ancak güçlü kadrosu ve hikayesiyle daha şimdiden iddiasını ortaya koyan dizide karavan krizi ortaya çıktı.

ÇAKIR'A OYUNCU ARKADAŞLARINDAN TEPKİ

Yılladır dizi ve film setlerinde yaşanan karavan krizi Masumiyet'e de taşınarak, sette gerginliğe sebep oldu. İddiaya göre kendi karavanını küçük bulan Deniz Çakır, ekipten karavanının değişmesini istedi. Set ekibi ise çözüm olarak oyuncunun rol arkadaşları Serkan Tütüncü ile İlayda Alişan'ın beraber kullandığı karavanı sundu. Ancak üç oyuncunun aynı karavanda olması, Tütüncü ve Alişan'ın Çakır'a tepki göstermesine sebep oldu.

YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU

Ekrana FOX TV'den iddialı bir şekilde giriş yapmayı planlayan Masumiyet'in yayın günü Çarşamba olarak belirlendi.Gold film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Ömür Atay otururken, senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Kadrosunda Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ, Serkan Tütüncü ve İlayda Alişan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Deniz Çakır Masumiyet dizisinin setinde karavan krizi çıkardı
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