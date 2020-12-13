Deniz Çakır; Hülya Avşar benim için çok kıymetli
13.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:15
Uzun yıllar sonra tekrar Hülya Avşar'la yeni bir dizi projesi kamera karşısına geçecek olan Deniz Çakır, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi.
Milliyet'ten Umut Ünver'n haberine göre; Kameraları fark edince hızlıca aracına binen Deniz Çakır'ın, kıyafeti kapıya sıkışınca kapısını açmak zorunda kaldı. Paniğini, "Kedimi veterinere götüreceğim, geç kaldım" diye açıklayan Çakır'a, Hülya Avşar'la yıllar sonra bir kez daha aynı projede olduğu hatırlatıldı. "Benim için çok kıymetli Hülya Avşar'la beraber oynamak" diyen Çakır, "İlk dizimde de beraberdik, şimdi de beraber olacağımız için mutluyum" şeklinde konuştu.
Kaynak: Snob Magazin