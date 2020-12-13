Deniz Çakır; Hülya Avşar benim için çok kıymetli

Milliyet'ten Umut Ünver'n haberine göre; Kameraları fark edince hızlıca aracına binen Deniz Çakır'ın, kıyafeti kapıya sıkışınca kapısını açmak zorunda kaldı. Paniğini, "Kedimi veterinere götüreceğim, geç kaldım" diye açıklayan Çakır'a, Hülya Avşar'la yıllar sonra bir kez daha aynı projede olduğu hatırlatıldı. "Benim için çok kıymetli Hülya Avşar'la beraber oynamak" diyen Çakır, "İlk dizimde de beraberdik, şimdi de beraber olacağımız için mutluyum" şeklinde konuştu.





Kaynak: Snob Magazin