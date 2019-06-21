Deniz bisikletiyle suda sürüklenen üniversitelileri polis kurtardı
SİNOP'ta, deniz bisikletiyle açıldıkları denizde rüzgar yüzünden sürüklenen üniversite öğrencisi 4 kız, deniz polislerince kurtarıldı.
SİNOP'ta, deniz bisikletiyle açıldıkları denizde rüzgar yüzünden sürüklenen üniversite öğrencisi 4 kız, deniz polislerince kurtarıldı.
Üniversiteli 4 kız, saat 16.00 sıralarında, kentteki plajdan deniz bisikletiyle açıldı. Kızların deniz bisikleti, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kıyıdan fark edilen kızlar için deniz polisinden yardım istendi. Botla deniz bisikletinin yanına giden ekipler, üniversitelileri alarak, kıyıya getirdi. Emniyete götürülen 4 öğrenci, kıyafetlerinin getirilmesinin ardından üzerlerini giydikten sonra evlerine döndü.
- Sinop
Kaynak: DHA
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