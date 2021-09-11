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Deniz Bayramoğlu kimdir?

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Deniz Bayramoğlu kimdir?

Deniz Bayramoğlu 1975'de, Malatya'da doğan Türk haber spikeridir. Şarkılar Bizi Söyler konuğu Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Deniz Bayramoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Deniz Bayramoğlu 1975'de, Malatya'da doğan Türk haber spikeridir. Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Deniz Bayramoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimzide...

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

1975, Malatya), Türk haber spikeridir. 1993'te İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çevre mühendisliği bölümüne girdi. Üç yıl sonra, gazeteci olmak için eğitimini tamamlamadan bıraktı. CNN Türk'te daha önce borsa yorumcusu olarak görev yapan Bayramoğlu, İş Yemeği programını hazırlayıp sundu.

BİYOGRAFİ Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Deniz Bayramoğlu 1975'de, Malatya'da doğan Türk haber spikeridir.

1993'te İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çevre mühendisliği bölümüne girdi. Üç yıl sonra, gazeteci olmak için eğitimini tamamlamadan bıraktı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

CNN Türk'te daha önce borsa yorumcusu olarak görev yapan Bayramoğlu, İş Yemeği programını hazırlayıp sundu. 2008-2009 yayın mevsiminde 12-14 Güncel başlıklı programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sunmaya başladı. 2009 yılının Eylül ayından itibaren, hafta içi her gün saat 09:00'da ekrana gelen Parametre 'yi sundu. CNN Türk'te çalışmaya devam eden Bayramoğlu, bir süre Semiha Şahin ile birlikte hafta içi her gün Güne Merhaba programını sundu. Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs 2020'den itibaren Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı.

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