Deniz altında çektiği görüntüler hayran bıraktı
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Deniz altında çektiği görüntüler hayran bıraktı

Deniz altında çektiği görüntüler hayran bıraktı İzleyenleri kendine hayran bırakan görüntüler Denizleri her kesime tanıtabilmek için çektiği görüntüleri internet sitesine yüklüyor Doğa ve deniz sevdalısı insanlara katkı sağlayarak, her kesime denizleri tanıtabilmek için deniz altında...

18.08.2020 11:40 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:58

Deniz altında çektiği görüntüler hayran bıraktı

İzleyenleri kendine hayran bırakan görüntüler

Denizleri her kesime tanıtabilmek için çektiği görüntüleri internet sitesine yüklüyor

SAKARYA - Doğa ve deniz sevdalısı insanlara katkı sağlayarak, her kesime denizleri tanıtabilmek için deniz altında çektiği muhteşem görüntüleri kurduğu internet sitesine 'Sualtı Dünyam' adı altında yükleyen Peter Salvatore isimli yabancı vatandaşın, deniz altında çektiği görüntüler görenleri mest ediyor.

Peter Salvatore isimli yabancı vatandaş, 2018 yılında 'Sualtı Dünyam' adı altında kurduğu internet sitesinde, çoğunluğunu Marmara Denizinin altında çektiği görüntüleri yayınlıyor. Doğa, deniz aşığı insanlara katkı sağlamak ve denizleri her kesime tanıtarak, toplumu bilinçlendirerek, bilinçli bireyler oluşturabilmek amacı ile kurulan sitede, su altında çekilen görüntüler izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Denizleri koruyan, seven, doğaya saygı duyan insanların da çoğalmasını sağlamayı hedefleyerek yolan çıkan Salvatore, son olarak Marmara Denizi Gölcük mevkii ile Ege Denizi Ayvalık mevkiinde çektiği sualtı görüntüleri ile adeta büyüledi. Peter Salvatore, sualtının güzelliklerini anlatmaya çalıştığı görüntüleri yurtiçi ve yurtdışında bulunan denizlerde çekiyor. Salvatore, son olarak ise Marmara Denizinde gerçekleştirdiği sualtı çekiminde, pandemi sürecinde Marmara'da meydana gelen değişim ve son durum hakkında bilgilendirme görüntülerini sitesinde yayınladı.

Deniz altında çektiği görüntüler hayran bıraktı

Kaynak: İHA

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