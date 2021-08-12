Deniz Akkaya: Şişmanlarla görüşmüyorum
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Deniz Akkaya: Şişmanlarla görüşmüyorum

Deniz Akkaya: Şişmanlarla görüşmüyorum
Hürriyet - Haberler | Magazin

DENİZ Akkaya, YouTube'da yayınlanan Armağan Çağlayan'ın "Dur Bi Dinle" programına konuk oldu.

DENİZ Akkaya, YouTube'da yayınlanan Armağan Çağlayan'ın "Dur Bi Dinle" programına konuk oldu. Eski model ve sunucu programda iki yıl önce yaptığı "Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum" açıklamasını yineledi. O dönem büyük tepki çeken açıklamasının arkasında duran Akkaya, şişmanlığın bir hastalık olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu: "Biz hasta taraflarımıza bile bile sarılmamalıyız. Şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı. Anoreksiklerde de arkadaşlık kuramam. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır, üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem."

ÇILGIN YAŞADIM, DURULDUM

Gençlik yıllarında çok çılgınlık yaptığını belirten Akkaya, "Çılgın yaşadım ama artık duruldum. Eskiden çok içiyordum, kaç kere ölümün kıyısından geçtiğimiz işlere imza atmışız. Onları da iyi ki yaşamışım diyorum. Uçuk bir tiptim. Şimdi o kadar cesur değilim.

'Kırkından sonra azanı teneşir paklar' diyoruz ya, biz bunları yaparken evde evcilik oynamaya çalışanların şimdiki halini görüyorum. Şükür ki doğru zamanda doğru yaşta yapmışız" diye konuştu.

Hiç kaslı sevgilim olmadı

Deniz Akkaya, Armağan Çağlayan'ın kendisi için "Sevgililerini ülkenin yakışıklıları arasından değil entelektüelleri arasından seçer" açıklamasına şu sözlerle onay verdi: "Hakikaten benim hiç kaslı sevgilim olmadı ya! Geçen yine senin programına geldiğimde 'bana yakın biri olsun' demiştim. 40'tan sonra fikir değişti."

Efe dönüm noktamdı

Bir dönem alkol problemi yaşayan Deniz Akkaya, kızı Ayşe'nin babası Efe Önbilgin sayesinde bu durumdan kurtulduğunu açıkladı: "Alkolü Ayşe'nin doğumundan önce bırakmıştım. Efe'den dolayı. Benden daha fazla içen birini görünce içmekten vazgeçtim. 'İçince böyle mi olunuyor ya' dedim. Benim için gerçekten dönüm noktası oldu."

Kaynak: Hürriyet

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Deniz Akkaya: Şişmanlarla görüşmüyorum - Haberler Magazin
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