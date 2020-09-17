Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında? Deniz Akkay evli mi? Deniz Akkaya'nın kızının babası kim?
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Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında? Deniz Akkay evli mi? Deniz Akkaya'nın kızının babası kim?

Türk manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya nereli? Deniz Akkaya kaç yaşında? Deniz Akkaya evli mi? Deniz Akkaya hangi dizilerde rol aldı?

Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında? Deniz Akkay evli mi? Deniz Akkaya'nın kızının babası kim?
17.09.2020 08:47 | Son Güncelleme: 17.09.2020 08:50

Sivri çıkışları, söylemleri ve olay pozları ile gündemden düşmeyen Deniz Akkaya kaç yaşında? Deniz Akkaya evli mi? Deniz Akkaya 'nın kızının babası kim?

DENİZ AKKAYA KİMDİR?

Deniz Akkaya 3 Ağustos 1977, İstanbul doğumludur.Türk manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya, Semiha Şakir Lisesinden mezun oldu. İlk olarak 1996 yılında Nihat Doğan'ın "Maçoyum Ben" şarkısının klibinde oynadı. 1997 yılında Best Model of Turkey'de en iyi manken seçildikten sonra bu yönde çalışmalarını sürdürdü. Çeşitli dizilerde rol aldı. Mankenliği bıraktı.

DENİZ AKKAYA HİÇ EVLENDİ Mİ?

Deniz Akkaya hiç evlilik yapmadı. Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe adında bir kızı bulunmaktadır.

DENİZ AKKAYA HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2007)

Vizontele Tuuba (2003) (Deniz Kızı)

Okul (2003) (Alev)

Metro Palas (2004) (Yelda)

Şarkılar Seni Söyler (2003) (Ayten)

Yeşil Işık (2002)

Hemşerim (1997)

Ölümle Dans

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