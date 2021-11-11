Deniz Akkaya eski menajeri için tanık olarak dinlendi

İSTANBUL (DHA) - ESKİ manken Deniz Akkaya, menajer Özgür Aras'ın Nurseli İdiz'e açtığı tazminat davasında tanık olarak dinlendi.

İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Nurseli İdiz katılmazken, davacı Özgür Aras katıldı. Tanık olarak Deniz Akkaya ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Davalı Nurseli İdiz'in avukatı tanık beyanlarına karşı ve davanın tamamına ilişkin beyanda bulunmak için süre talep etti. Mahkeme süre talebini kabul ederek duruşmaya erteledi.