Deniz Akkaya, "Dini İstismar Etme" Diyen Takipçisine Fena Patladı
Yaptığı paylaşımın altına "Dini istismar edecek kadar küçülmeyin" şeklinde yorum yapan takipçisine cevap veren Deniz Akkaya, "Keşke burada tükürük saçacağına Ramazan'ı yaşasan" dedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Deniz Akkaya, yaptığı Mevlana Celaleddin Rumi'li paylaşımını eleştiren takipçisine sert çıktı.
"KEŞKE BURADA TÜKÜRÜK SAÇACAĞINA..."
Paylaşımının altına "Reklam ve dikkat çekmek için dini istismar edecek kadar küçülmeyin" şeklinde yorum yapan takipçisine cevap veren Akkaya, "Mevlana Celaleddin Rumi, senin gibi cahil Instagram sinekleri için dini bir konu olarak algılanacak kadar uzak bir konu. Senin bu dünya bakışına azıcık yakınlığın olsa böyle başkalarının sayfalarında eşelenmezsin. Keşke burada tükürük saçacağına Ramazan'ı yaşasan" ifadelerini kullandı.
500 TL CEZAYA ÇARPTIRILMIŞTI
Öte yandan Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Murat Varol'u 'ölümle tehdit' ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada bin 500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.
-
bu dini bişey değil ki istismar olsun. hristiyanların yaptıgı ayınler gıbı bısey. ne sahabe ne peygamber boyle bişiy yapmadı. üstelik mevlana diye tabir edilen kişinin bi çok sapıkca görüşleri var. okuyun. arastırın. İNANAN DELİL ÜZERE İNANSIN İNANMAYAN DELİL ÜZERE İNKAR ETSİN . der ALLAHU TEALA. KURANDACevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
Helal olsun sana dini hangi soysuz istismar eder bundan çıkar sağlamaya çalışırsa ebu lehep olsun ulan adamlar elektirikli yol yapıyo arabın peşinden gidenlerin konusuna bak.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
BU KADIN SEVİLMİYOR O DA BİLİYOR TÜRK HALKININ KENDİNİ HİÇ SEVMEDİĞİNİ AMA GÜNDEMDE KALMASI İÇİN YA AÇILIP SAÇILMASI LAZIM YADA BİRİLERİYLE KAVGA ETMESİ NASIL PRİM YAPACAK YOKSACevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
-
''''. . . Öte yandan Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Murat Varol''u ''ölümle tehdit'' ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada bin 500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. . . '''' Denizi abla birilerine güvenip dayılık yapma. . . bir kurşun yeter artar unutma. . dayıya felan gerek yok yani. . sıkmak yeterli. . güvendiğin dağlara kar yağmasın. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
bu gıbı durumlar ıcın halk arasında soyle denır...dınıme kufreden musluman olsa barı....puhahaCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır