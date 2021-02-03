Deniz Akkaya'dan Coşkun Sabah'a olay gönderme!

Manken ve sunucu Deniz Akkaya, önceki akşam Levent'te bir mağazada görüntülendi. Akkaya, "Evleneceğim kişi 35-40 yaşları arasında olmalı" diyen Coşkun Sabah'a olay göndermede bulundu

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Akkaya, şarkıcı Coşkun Sabah ile aralarımda geçen sözlü atışmanın hatırlatılması üzerine, "Arkadaşlar, gündüz bu konuyla ilgili uzun uzun konuştum. Çok teşekkür ederim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hücre yaşının 49-50 arası olduğunu söyleyen Coşkun Sabah, evleneceği kişinin 35-40 yaşları arasında olması gerektiğini belirtti. Sanatçının, yaş kriteri sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

'KİLO' GÖNDERMESİ

Sabah'ın gelin adayı kriterlerine Deniz Akkaya'dan espriyle karışık eleştiri geldi. Eski manken, ünlü sanatçının yıllardır ektirip simsiyaha boyattığı saçlarını ve fazla kilosuna göndermede bulundu.





"Vallahi bizim de beylerden beklentilerimiz var" diyen Deniz Akkaya, "Öncelikle saçı mavi siyaha boyamasınlar, topik kullanmasınlar, göbeği seksi bir şey sanmasınlar" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin