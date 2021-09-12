Denetimli serbestlikten cezaevinden çıkan kişi pencereden girdiği evde kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü - Haberler
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Denetimli serbestlikten cezaevinden çıkan kişi pencereden girdiği evde kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü

AA / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel
Denetimli serbestlikten cezaevinden çıkan kişi pencereden girdiği evde kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü

Kars'ın Kağızman ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkan kişi, pencereden girdiği evde kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü.

Kars'ın Kağızman ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkan kişi, pencereden girdiği evde kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Bayam Mahallesi'nde daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan Muhammed A, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye oldu.

Cezaevinden çıktıktan sonra eşi Elif A'nın dönmemesine sinirlenen Muhammed A, kayınpederinin evine gitti.

Evin banyo penceresinden gizlice içeri giren Muhammed A, yatakta uyuyan kayınbiraderi Harun Aydın'ı (25) silahla vurarak öldürdü.

Olayın ardından kaçan Muhammed A'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden Aydın'ın cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Muhammed A, arazide kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı.

AA / Kağızman Ali Çelik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Denetimli serbestlikten cezaevinden çıkan kişi pencereden girdiği evde kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü - Haberler
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