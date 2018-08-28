Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Tutukluluğunun Devamına Karar Verildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye katılan Demirtaş, avukatlarının hazır bulunduğu esnada savunma yapmak istediğini belirterek duruşmanın ertelenmesini talep etti.

DEMİRTAŞ DURUŞMAYA SEGBİS ARACILIĞIYLA KATILDI

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık SelahattinDemirtaş, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mazeret dilekçesi bildiren Demirtaş'ın avukatları duruşmada yer almadı.

DEMİRTAŞ DURUŞMANIN ERTELENMESİNİ İSTEDİ

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuyarak sanığa karşı beyan için söz verdi. Demirtaş, bizzat duruşma salonuna gelerek avukatlarının hazır bulunduğu esnada savunma yapmak istediğini belirterek duruşmanın ertelenmesini talep etti.

TUTUKLUĞUNUN DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLDİ

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinini devamına hükmetti.

Duruşmaya 3 Ekim'de devam edilecek.