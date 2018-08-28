Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Tutukluluğunun Devamına Karar Verildi
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi. SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmaya katılan Demirtaş, duruşmanın ertelenmesini istedi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye katılan Demirtaş, avukatlarının hazır bulunduğu esnada savunma yapmak istediğini belirterek duruşmanın ertelenmesini talep etti.
DEMİRTAŞ DURUŞMAYA SEGBİS ARACILIĞIYLA KATILDI
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık SelahattinDemirtaş, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mazeret dilekçesi bildiren Demirtaş'ın avukatları duruşmada yer almadı.
DEMİRTAŞ DURUŞMANIN ERTELENMESİNİ İSTEDİ
Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuyarak sanığa karşı beyan için söz verdi. Demirtaş, bizzat duruşma salonuna gelerek avukatlarının hazır bulunduğu esnada savunma yapmak istediğini belirterek duruşmanın ertelenmesini talep etti.
TUTUKLUĞUNUN DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLDİ
Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinini devamına hükmetti.
Duruşmaya 3 Ekim'de devam edilecek.