: Demirtaş'ın sağlığında son durum: Holter cihazı takıldı, hafta içinde bir tahlil daha yapılacak

09.12.2019 09:07 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:14

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın önceki hafta bilincinin kapanması ve hastaneye götürülmemesi gelişmelerinin ardından kendisi ile görüşen HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, son gelişmeleri anlattı.

Daha önce Demirtaş'a kalp ritmi ve tansiyonunu takip etmek için bir günlük holter cihazı takıldığını açıklayan İpekyüz, bu cihazın sonuçlarının hafta içerisinde kendilerine iletileceğini söyledi.

"BİR TAHLİL DAHA YAPILACAK"

Birgün'e konuşan İpekyüz, Demirtaş'a hafta içerisinde bir tahlil daha yapılacağını, bu tahlilin ardından kesin sağlık durumunun ortaya çıkacağını dile getirdi. İpekyüz, "Tüm bu gelişmelerin ardından hastalığı var mı yok mu ortaya çıkacak. Yalnız kesin olan bir şey var ki koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan olmasa sayın Demirtaş saatlerce baygın halde yatabilirdi. Böyle bir şey yaşansaydı sonuçlarını kim giderecek, hesabını kim verecekti?" dedi.

"DEMİRTAŞ, EVİNE YAKIN BİR KENTTE TUTULMALIDIR"

Demirtaş'ın ailesinin bulunduğu aracın Diyarbakır'dan Edirne'ye yolculuğu sırasında kaza yaptığını hatırlatan ve bu durumun üzerine gidilmesi gerektiğini dile getiren İpekyüz, "Tutuklu bulunan kişinin ailesine veya yargılandığı yere yakın tutulması gerekir. Oysa Sayın Demirtaş, çok uzak bir kentte tutulmaktadır. O kazada çok daha kötü bir şey yaşanmış olsaydı, bunun hesabını kim verecekti?" diye sordu.

HOLTER CİHAZI NEDİR?

Tıpta bir Holter monitörü, en az 24 ila 48 saat boyunca kardiyak izleme için taşınabilir bir cihaz olan bir tür ambulatuvar elektrokardiyografi cihazıdır. Holter'ın en yaygın kullanımı EKG kalp aktivitesini izlemek içindir.

NE OLMUŞTU?

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Aygül Demirtaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ağabeyinin 26 Kasım günü cezaevinde nefes almakta güçlük yaşadığı için kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını aktarmıştı. Hastaneye sevki için 7 gündür başvuruda bulunduklarını ancak sevkin gerçekleştirilmediğini belirten Demirtaş, "Demirtaş'ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar" demişti.

Aygül Demirtaş'ın açıklamasının ardından Selahattin Demirtaş, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edilmişti.

Haber Videosu