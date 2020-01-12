Demirtaş'ın eşi, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu beraber tiyatro izlediler

12.01.2020 08:49 | Son Güncelleme: 12.01.2020 08:56

Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş Şişli'deki Yıldız Kenter tiyatrosunda, Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu izledi.

CHP'Lİ VE HDP'Lİ İSİMLER BERABER

Devran'ı sahneye taşıyan sanatçı Jülide Kural ve Ömer Şahin'e ise Talat Yeşil ve Cemal Özkan enstrümanlarıyla eşlik etti. Tiyatro gösterimine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sanatçı Kadir İnanır, CHP ve HDP'li yöneticiler de katıldı.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada gündem olan fotoğrafa vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Twitter'dan Trend Topic olan olayla ilgili binlerce kişi yorum yaptı.