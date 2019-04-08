Demirtaş, Başol ve Belediye Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, belediye ve il genel meclisi üyeleri İlçe seçim kurulundan mazbatalarını aldı.

AK Parti'de seçilen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kdz. Ereğli, Gülüç ve Ormanlı Belediye meclis üyeleri ile il genel meclisi üyeleri AK Parti Kdz.Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, yönetim kurulu üyeleri ve belde başkanları ile birlikte ilçe seçim kuruluna giderek mazbatalarını aldı. AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır yaptığı açıklamada seçim döneminde emeği geçen herkese teşekkür etti. Çakır konuşmasında, "İlçe meclis üyelerimiz, belde meclis üyelerimiz, belde belediye başkanlarımız ve il genel meclis üyelerimiz ile birlikte mazbataları aldık. Öncelikle bu seçimin beldelerimize, Ereğli'mize ve Zonguldak'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bundan sonra ki Ereğli'ye katkı vermeye devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberlik ile birlikte daha güzel günlere Ereğli'ye güzel günlere taşıyacağımıza inanıyorum. Emeği geçen herkese Kadın Kollarına, gençlik kollarına gönüllülere varıncaya kadar, çok değerli Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Saadet Oruç hanımefendiye, il başkanımıza, milletvekillerimize, Ereğli'ye onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bu seçim döneminde bizleri yalnız bırakmayan ve verdiği katkılardan dolayı Ak Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayım Erol Şahin'e teşekkür ediyoruz teşkilatımız adına." AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin ise yaptığı açıklamada,"Gönül isterdi ki bütün kadrolarımız mazbatalarını bugün alsın isterdik. Ama maalesef gerçekleşen halkımızın teveccühü idi. Kazanan tüm başkanlara ve tüm belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini tebrik ediyorum. Allah onlara Kdz. Ereğli için güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Ben Erol Şahin olarak katkı sunmaya devam edeceğim." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA