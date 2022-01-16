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Demirköy'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Demirköy'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Demirköy ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Demirköy ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Demirköy Kaymakamlığı, Demirköy Belediyesi ve Türk Kızılay işbirliğinde gerçekleştirilen kampanyaya, Kaymakam Fatih Erdoğan ile Belediye Başkanı Recep Gün de destek verdi.

Kaymakam Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kanın kime ve ne zaman ihtiyaç duyulacağının belli olmadığını aktaran Erdoğan, herkesi bu tür kampanyalara destek olmaya davet etti.

Ülkenin kan ihtiyaçlarının bağışlarla karşılandığını ifade eden Erdoğan, "Güzel bir kampanya oldu. Vatandaşlarımız da ilgi gösterdi. Kan bağışı kampanyanlarını önemsiyoruz. İş birliğimiz ile bu tür kampanyalar devam edecek." diye konuştu.

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AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
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Demirköy ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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