Demirköy'de 500 fidan dağıtıldı

05.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:42

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen fidan dağıtım töreninde, kestane, ıhlamur ve sedir türünde 500 fidan vatandaşlara hediye edildi.

Demirköy Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız, yaptığı açıklamada, orman varlığının artması amacıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldığını söyledi.

Fidanların bölge iklimine uyumlu ve dayanıklı olduğunu ifade eden Yıldız, ağaç kesmek yerine, herkesin fidan dikmesini sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Kestane fidanının özellikle dallarından sepet yapılabildiğini ve çiçeklerinin de önemli bir bal kaynağı olduğunu aktaran Yıldız, bölgedeki diğer alanlarda da katkı sağladığını kaydetti.

Yıldız, vatandaşların aldıkları fidanları hemen dikmelerini önerdi.

Fidan dağıtım törenine, Belediye Başkanı Recep Gün de katıldı.

Kaynak: AA