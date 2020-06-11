Demircidere turizme hazırlanıyor Günü birlik köy yaşamı konseptiyle turist ağırlayan Bergama Kozak Yaylası Demircidere Mahallesi'nde Covid-19 normalleşme sürecinde sezona hazırlanıyor.

Türkiye'nin oksijen deposu olan Kozak bölgesinde bulunan ve köy turizmi yapılan Demircidere Mahallesi Bergama Belediyesi Temizlik işleri ekipleri tarafından köşe bucak temizledi. Yapılan çalışmalarda köy meydanı, kültür evi, sokaklar ve ortak kullanım alanları temizlenerek Koronavirüs normalleşme sürecinde turizme hazır hale getiriliyor.

Temizlik işleri ekipleri günlük çalışma takvimleriyle bu çalışmaları sürdürürken aynı zamanda kırsalda bulunan mahallelerin de eksikliklerini yerinde tespit ederek gerekli notları alıyorlar. Ekipler yapılan tüm çalışmalar esnasında hijyen kurallarına da azami ölçüde uymaya özen gösteriyorlar.

KIRSAL MAHALLELERİMİZ BİRER TURİZM MERKEZİ

Koronavirüs normalleşme süresince tedbirleri elden bırakmadan çalışmalara devam edildiğini belirten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu "Bergama'mızın yeşil denizi olarak tasvir edilen Kozak Yaylası'nda yer alan Demircidere mahallemizi hem orada yaşayan halkımız hem de orayı ziyaret edecek misafirlerimiz için köşe bucak temizledik. Bütün kırsal mahallerimiz adeta birer turizm merkezi. Demircidere mahallemiz özellikle ev pansiyonculuğu ve bir günlük köy yaşamı konseptiyle yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Koronavirüs dünyadaki turizm şeklini değiştirmeye başladığı bu günlerde, herkes dinlenmek için daha sakin yerleri tercih edeceği düşünülüyor. Bu kapsamda Demircidere mahallemiz daha fazla turist ağırlayacaktır. Bizde belediye olarak elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler