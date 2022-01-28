Demirci Müftülüğü, öğrencilere yönelik ara tatil kampı düzenledi

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde müftülük, öğrencilere yönelik, "İbrahim Ethem Akıncı Gençliğe Değer Ara Dönem Eğitim Kampı" düzenledi.

"Gençliğe Değer" projesi kapsamında Demirci İlim Yayma Cemiyeti Yurdu'nda düzenlenen eğitim kampına 31 ortaöğretim öğrencisi katıldı.

Öğrenciler 5 gün süren kampta kültürel etkinliklere katıldı. Bunun yanı sıra ders de çalıştı.

Manisa Müftüsü Mustafa Soykök, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Temel Kacır, İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam ile İlim Yayma Cemiyeti Demirci Şube Başkanı Yahya Çelik de kampı ziyaret etti.