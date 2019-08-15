Demirci Eğitim Fakültesine, Prof. Dr. Ahmet Çetin atandı

15.08.2019 17:11

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ahmet Çetin atandı.

Dekanlık binasında düzenlenen devir teslim töreninde Prof. Dr. Çetin, görevi devraldı.

Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın imzası ile Eğitim Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Ahmet Çetin, yeni projelerle Demirci Eğitim Fakültesini daha ileri noktalara hep birlikte taşıyacaklarını söyledi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi, Fizik Öğretmenliği bölümünden mezun olan Çetin, daha önce Akhisar Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevinde bulunmuştu.

Kaynak: AA