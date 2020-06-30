Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, bir köpeğin demir kapının parmaklıklarını sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Ekipler, bitkin düşen köpeğe su ve yiyecek de verdi.

Kaynak: AA