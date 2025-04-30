Demir Maske filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Demir Maske filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Demir Maske filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Demir Maske filmini izleyecek olanların merak ettiği Demir Maske konusu nedir, Demir Maske oyuncuları kimler ve Demir Maske özeti gibi konuları inceliyoruz.

DEMİR MASKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter'dan Rusya'nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun üzerine Jonathan, sonunda Çin'e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ve Rus çarı Petro ile aynı amaç için yolları kesişir: Çin İmparatorluğunu kurtarmak.

DEMİR MASKE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Rutger Hauer, Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger ve Helen Yao

Oleg Stepchenko'nun yönettiği macera filmi Demir Maske, 2019 yılında çekildi.